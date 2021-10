Suche nach Petitos Verlobtem: Gegenstände in Naturreservat entdeckt

Erst verschwand Gabby Petito, dann ihr Verlobter. Die Polizei sucht intensiv nach dem 23-Jährigen.

imago images/ZUMA Press/North Port Police Department

North Port. In einem Naturreservat in Florida haben Ermittler persönliche Gegenstände des flüchtigen Brian Laundrie gefunden. Seine Verlobte Gabby Petito war Mitte September tot aufgefunden worden.

Im Fall Gabby Petito haben Ermittler bei der Suche nach dem vermissten Freund "Gegenstände von Interesse" in einem Naturreservat gefunden. Diese seien am Mittwochmorgen im Carlton Reservat entdeckt worden, teilte das FBI in Tampa im US-Bund