Ein Fahrzeug der U.S. Park Ranger östlich des Grand-Teton-Nationalparks, wo die Leiche von Gabby Petito gefunden wurde.

Amber Baesler/AP/dpa

North Port. Seit Wochen ist der Freund von Gabby Petito verschwunden. Jetzt führt eine Spur in ein Naturreservat in Florida.

Im Fall Gabby Petito haben Ermittler bei der Suche nach dem vermissten Freund „Gegenstände von Interesse“ in einem Naturreservat gefunden. Diese seien am Mittwochmorgen im Carlton Reservat entdeckt worden, teilte das FBI in Tampa im US-Bund