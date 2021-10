Parkland-Attentäter bekennt sich schuldig: Was ihm nun droht

Ein 19-Jähriger schoss 2918 an Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, um sich und tötete 17 Menschen.

imago images/Hoo-Me.com/ MediaPunch

Parkland. Ein junger Mann hatte 2018 in Florida 17 Menschen an einer Schule erschossen. Das Parkland-Attentat zog #NeverAgain-Massenproteste von Schülern gegen das US-Waffengesetz nach sich.

Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Schulmassaker von Parkland im US-Bundesstaat Florida hat sich der Schütze in allen Anklagepunkten schuldig bekannt. Der heute 23-jährige Nikolas C. bekannte sich am Mittwoch vor einem Gericht des 17-fache