Damit Weihnachten die Geschenke auch unter dem Baum liegen, sollen Sie sich bei einigen Produkten beeilen. (Symbolbild)

imago images/Westend61/Simona Pilolla

Berlin. In sechs Wochen ist Weihnachten. Die Zeit der Suche nach den richtigen Geschenken für die Liebsten beginnt, doch die könnte dieses Jahr deutlich schwieriger werden. Besonders diese Geschenke sollten Sie bald besorgen.

Die weltweiten Lieferungsengpässe halten weiterhin an. Ursache hierfür ist die Corona-Pandemie, aber auch der Vorfall im Suezkanal hat noch Auswirkungen. Im März war das Schiff "Ever Given" im Suezkanal auf Grund gelaufen und blockiert