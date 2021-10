Die Niederlande verzeichnen zurzeit einen starken Anstieg an Corona-Infektionen.

imago images/ANP

Amsterdam. Die Niederlande lockerten ihre Corona-Maßnahmen vor knapp drei Wochen. Seitdem gibt es einen extremen Anstieg der Corona-Infektionen – die Behörden sehen einen direkten Zusammenhang.

Der starke Anstieg von Corona-Infektionen und Patientenzahlen in Krankenhäusern in den Niederlanden hält an. In den vergangenen sieben Tagen nahm die Zahl der Neuinfektionen um 44 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zu, wie das zuständige Rei