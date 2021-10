Sichergestelltes Khat in einem Sack.

-/Hauptzollamt München/dpa

München-Flughafen. Der Zoll in München hat einen beträchtlichen Drogenfund gemacht. Gegen den Sender aus Dubai und den Empfänger in den USA wird nun ermittelt.

Etwa 1,2 Tonnen der Droge Khat haben Zollbeamte am Münchner Flughafen beschlagnahmt. Die Blätter und Zweigspitzen mit berauschender Wirkung sind in Deutschland verboten.Die Ware war am Donnerstag in einer Frachtsendung verpackt, angemeldet