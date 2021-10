Ein ziviles Polizeifahrzeug bringt eine 96 Jahre alte Angeklagte zu einem Haftprüfungstermin an einen Nebeneingang des Landgerichts. Die ehemaligen Sekretärin des SS-Kommandanten des Konzentrationslagers Stutthof war zu ihrem Prozess nicht erschienen.

Markus Scholz/dpa

Itzehoe. Beihilfe zum Mord an über 11.000 Menschen wird einer ehemaligen Sekretärin im KZ Stutthof vorgeworfen. Nach einer versuchten Flucht muss sich die 96-Jährige nun die Anklage anhören.

In einem zweiten Anlauf soll der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe beginnen. Der 96-jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. Zum e