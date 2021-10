Wanda Cooper-Jones (r), die Mutter von Ahmaud Arbery, mit ihrem Anwalt Lee Meritt. Mehr als eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen Joggers im US-Bundesstaat Georgia hat der Mordprozess gegen die drei weißen Angeklagten begonnen.

Lewis M. Levine/FR142748 AP/dpa

Brunswick. Ein verstörendes Handy-Video dokumentiert die letzten Minuten im Leben von Ahmaud Arbery, einem schwarzen Amerikaner. Nun beginnt im US-Bundesstaat Georgia der Mordprozess gegen drei weiße Angeklagte.

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen Joggers Ahmaud Arbery im US-Bundesstaat Georgia hat der Mordprozess gegen die drei weißen Angeklagten begonnen.Zum Auftakt startete am Montag in dem Gericht in Brunswick das A