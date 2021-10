Staugefahr am Wochenende: Strecken von Nord- und Ostsee betroffen

Auch hier staut es sich: Die 2017 teilweise eingesackte Ostseeautobahn bei Tribsees wurde Ende September zur Hälfte für den Verkehr freigegeben.

dpa/Bernd Wüstneck

Berlin/München. Viele Rückreisende drängen an diesem Wochenende auf die Autobahnen. Andere Urlauber starten erst noch. Und dann gibt es noch 925 Herbstbaustellen.

Mit Staus und Wartezeiten müssen an diesem Wochenende (22. bis 24. Oktober) viele Reisende rechnen, wenn sie auf die Autobahn wollen. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg enden die Herbstferien. In Thüringen