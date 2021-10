Wenn die Tage kürzer und kälter werden, beginnt auch wieder die Erkältungssaison. Mit den folgenden Tipps stärken Sie Ihr Immunsystem und somit weniger anfällig für Krankheitserreger.

dpa/Christin Klose

Hamburg. Im Herbst und Winter fangen sich viele Menschen eine Erkältung oder eine Grippe ein. Mit diesen elf Tipps können Sie sich vor einer Erkrankung schützen und Ihr Immunsystem stärken.

Das Risiko einer Grippe oder einer Erkältung steigt in den Herbst- und Wintermonaten deutlich an. Mit diesen Ratschlägen können Sie optimal schützen und sorgen für ein gestärktes Immunsystem.Video: So schütze ich mich am besten vor Erkältun