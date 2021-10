An der Hochschule beginnt der Vorlesungsbetrieb in Präsenz. Währenddessen steigt die Inzidenz in Deutschland wieder an.

Bernd Weißbrod/dpa

Berlin. Die Kurve steigt langsam, aber stetig an: In der Corona-Pandemie mehren sich die Ansteckungen in Deutschland wieder. Über Herbstferien-Effekte und bisher nicht erreichte Zielimpfquoten.

Am fünften Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie in Deutschland gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag mit 74,4 an. Damit ist ungefähr w