Ehemaliger US-Außenminister Colin Powell an Covid-19 gestorben

Colin Powell wurde 84 Jahre alt.

dpa/Michael Reynolds

Washington. Der Ex-US-Außenminister Colin Powell ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine Familie teilte mit, dass er an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstarb.

Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Der pensionierte General starb im Alter von 84 Jahren an Komplikationen in Folge einer Corona-Infektion, wie seine Familie am Montag im Onlinenetzwerk Facebook mitteilte. Er war demnach geg