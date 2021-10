Der Dieselpreis klettert auf ein neues Rekordhoch.

imago images/Zeitungsfoto.at

Berlin. Der alte Höchststand beim Dieselpreis hierzulande lag bei 1,554 Euro pro Liter. Dieser wurde nun nochmal überstiegen.

Diesel ist an Tankstellen in Deutschland so teuer wie noch nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags lag der Preis bei 1,555 Euro pro Liter, wie der ADAC am Montag mitteilte. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von 1,554 Euro