Autorin: „Sex and the City“ ist „nicht sehr feministisch“

Die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker (l-r), Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon bei der Premiere des Films "Sex and the City 2".

Daniel Deme/epa/dpa/Archiv

New York. Die Serie „Sex and the City“ zog eine ganze Generation vor den Fernseher. Nun gibt die Autorin der Erfolgsserie zu Bedenken, dass die Darstellung eine falsche Botschaft für Frauen vermittelt.

„Sex-and-the-City“-Autorin Candace Bushnell (62) findet, dass die Erfolgsserie nicht die richtige Botschaft für Frauen vermittelt. „Die Realität ist, dass die Suche nach einem Mann auf lange Sicht vielleicht nicht die beste wirtschaftliche