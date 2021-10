Die Polizei suchte nach einem elfjährigen Mädchen. Offenbar befindet sie sich mittlerweile bei ihren leiblichen Eltern, die sich einer Sekte angeschlossen hatten.

imago images/onw-images

Holzheim. Offenbar ist das Rätsel um die verschwundene Elfjährige gelöst. In einer E-Mail der Sekte "Zwölf Stämme" heißt es, dass sich das Mädchen bei ihren leiblichen Eltern befindet.

Die Polizei in Bayern hatte mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften nach einem verschwundenen Mädchen bei Dillingen an der Donau gesucht. Die Elfjährige sei am Samstagnachmittag in Holzheim zum Joggen aufgebrochen und nicht