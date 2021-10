Die Polizei sucht nach einem elfjährigen Mädchen – bislang ohne Erfolg.

imago images/onw-images

Holzheim. 100 Polizeikräfte suchten bislang vergeblich nach einem elfjährigen Mädchen, das am Samstag nicht von ihrer Joggingtour zurückgekehrt war. Die Polizei schließt eine Straftat nicht aus.

Die Polizei in Bayern hat mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften nach einem verschwundenen Mädchen bei Dillingen an der Donau gesucht. Die Elfjährige sei am Samstagnachmittag in Holzheim zum Joggen aufgebrochen und nicht w