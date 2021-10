Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 4056 Neuinfektionen.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Bundesweit verzeichnet das RKI binnen 24 Stunden zehn neue Todesfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am sechsten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 74,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert be