Alkohol-Vergiftung: 18 Menschen sterben in Russland

In Russland sind mindestens 18 Menschen an einer Alkohol-Vergiftung gestorben.

Patrick Seeger/dpa

Jekaterinburg. Auf dem Schwarzmarkt in Russland ist Alkohol günstig zu haben. Dafür bezahlen Menschen immer wieder mit ihrer Gesundheit oder mit ihrem Leben. Nun sind neue erschreckende Fälle bekannt geworden.

Innerhalb weniger Tage ist es in Russland erneut zu einer Massenvergiftung von Menschen mit gepanschtem Alkohol gekommen. Dabei seien am Ural 18 Männer und Frauen gestorben, die meisten davon in der Stadt Jekaterinburg, teilten die Ermittle