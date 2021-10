Absturz von Hubschrauber in Baden-Württemberg – drei Tote

Schweres Unglück in Baden-Württemberg: Laut Polizei sind bei einem Hubschrauberabsturz in Buchen drei Menschen gestorben.

imago images/Ralph Peters

Buchen. Bei einem Hubschrauberabsturz sind drei Menschen nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Norden Baden-Württembergs ums Leben gekommen.

Ob noch jemand vermisst wurde, war einem Sprecher zunächst nicht bekannt. Auch Hintergründe zu dem Unglück in Buchen nahe der Grenze zu Hessen und Bayern waren am Sonntag vorerst unklar.Mehr in Kürze.