Jackpot-Glück in Deutschland und Frankreich

Der Eurojackpot in Höhe von 33 Millionen Euro geht nach Niedersachsen.

Patrick Seeger/dpa/Illustration

Boulogne-Billancourt. Die Chance, zu gewinnen ist verschwindend gering - beim Eurojackpot etwa 1 zu 95 Millionen. Doch am Wochenende wurden gleich zwei große Jackpots geknackt.

Plötzlich Multimillionär: In Frankreich und Deutschland haben sich am Wochenende zwei Lotto-Spielerinnen oder Spieler über riesige Gewinne freuen dürfen. Der Eurojackpot in Höhe von rund 33 Millionen Euro ging diesmal nach Niedersachsen. Wi