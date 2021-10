Im Herbst könnten die Corona-Fallzahlen in Deutschland erheblich ansteigen.

München. RKI-Chef Lothar Wieler geht von einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen in diesem Herbst aus. Auch ein Münchner Virologe prognostiziert erheblich ansteigende Fallzahlen. Eine schwere Grippewelle erwartet er nicht.

Der in diesem Herbst bislang allenfalls milde Anstieg der Corona-Infektionen wird sich in den nächsten Monaten voraussichtlich erheblich beschleunigen. Das prognostiziert Oliver Keppler, Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Univer