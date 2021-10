Das versunkene und wieder aufgetauchte Fahrgastschiff „Moornixe“ ist aus dem Wasser gehoben.

Markus Gayk/dpa

Mülheim an der Ruhr. Ein beim Ruhrhochwasser im Juli versunkenes Schiff ist aus dem Wasser gehoben worden. Nun soll die „Moornixe“ tatsächlich wieder flott gemacht werden.

Das beim Hochwasser im Juli versunkene Fahrgastschiff „Moornixe“ in Mülheim an der Ruhr ist am frühen Sonntagmorgen erfolgreich aus dem Wasser gehoben worden.Das etwa 18 Meter lange Wrack wurde dazu an einem Kran befestigt und herausgezogen