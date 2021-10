Eurojackpot in Höhe von 33 Millionen geknackt

Der Eurojackpot in Höhe von 33 Millionen Euro geht nach Niedersachsen.

Patrick Seeger/dpa/Illustration

Hannover. Bei der 500. Ziehung der Lotterie am Freitag gingen neben dem Millionengewinn fast 700 000 Euro jeweils einmal nach Berlin, Italien und Ungarn.

Der Eurojackpot in Höhe von rund 33 Millionen Euro geht nach Niedersachsen. Wie die regionale Lottogesellschaft am Samstag mitteilte, gewann ein Spieler oder eine Spielerin, die den Tippschein in der Region Hannover abgegeben hatte. Noch se