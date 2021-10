Wegen Räumung in Berlin: Antifa-Demo mit 500 Teilnehmern in Hamburg

Aus Protest gegen die Räumung des Wagencamps „Köpi-Platz“ in Berlin sind in Hamburg 500 Demonstranten losgezogen.

blaulicht-news.de

Hamburg. Auch in Hamburg gab es Proteste gegen die Räumung des Berliner Wagencamps "Köpi-Platz". Während des Demonstrationszuges wurde immer wieder massiv Pyrotechnik gezündet. In Berlin werden Polizisten angegriffen.

Aus Protest gegen die Räumung des Wagencamps "Köpi-Platz" in Berlin sind am Freitagabend in Hamburg nach Polizeiangaben etwa 500 Demonstranten aus der linksautonomen Szene auf die Straße gegangen. Die Szene trommelte zur Solidaritätsdemo un