Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Politiker David Amess ermittelt die Anti-Terroreinheit.

Leigh-on-Sea. Der Tory-Abgeordnete David Amess wird bei einer Bürgersprechstunde mit einem Messer angegriffen. Er stirbt noch am Tatort. Die Polizei nimmt einen 25-Jährigen fest. Das Motiv bleibt zunächst unklar.

Der tödliche Angriff auf einen Unterhausabgeordneten hat in Großbritannien über Parteigrenzen hinweg große Betroffenheit ausgelöst. Der Abgeordnete David Amess von den regierenden Konservativen war am Freitagmittag in seinem Wahlbezirk in d