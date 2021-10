Einsatzkräfte des Havariekommandos bereiten sich während einer Großübung zur Vorbereitung auf Notfälle im Seuchenschutz im Hamburger Hafen auf ihren Einsatz vor.

Marcus Brandt/dpa

Hamburg. Corona-Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen mit Tausenden Fahrgästen waren zu Beginn der Pandemie eine Herausforderung. Was in solchen Fällen zu tun ist, haben Hamburger Behörden in einer Übung durchgespielt.

Mit einer Großübung im Hamburger Hafen haben sich Behörden auf eine potenzielle Masseninfektion an Bord eines Kreuzfahrtschiffes mit Ziel Deutschland präpariert. „Großschadensereignisse im Hafen stellen Rettungskräfte vor besondere Herausfo