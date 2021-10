Schwere Regenfälle verursachen Probleme in Griechenland

Ein Bus in Athen versinkt halb im Wasser.

Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Athen. Weil es gar nicht mehr aufhören wollte zu regnen, kam es in Teilen Griechenlands zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind auch einige Ferieninseln.

Unwetter mit schweren Regenfällen haben in Griechenland erhebliche Behinderungen im Verkehr sowie Überschwemmungen verursacht. Hunderte Menschen mussten sich auf Dächer retten, um nicht in ihren überschwemmten Häusern zu ertrinken.Allein in