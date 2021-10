Andrea Bunar, Zustellerin der Deutschen Post, unterwegs im herbstlich-bunten Spreewald.

Offenbach am Main. Tagsüber zeigt das Wetter am Wochenende ein freundliches Gesicht und erreicht Temperaturen im zweistelligen Bereich - zumindest in weiten Teilen Deutschlands. Doch die Nächte werden recht kalt.

Nach regnerischen und windigen Tagen können sich große Teile Deutschlands auf Sonne am Wochenende freuen. Zwar sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag Tief „Gerold“ am Freitag noch für Sturm und Wind an den Küst