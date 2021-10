Tödliche Gewalttat in Norwegen: Was wir über Täter und Motiv wissen

Dieses Geschäft war in die Gewalttat in der norwegischen Kleinstadt Kongsberg verwickelt.

Terje Bendiksby/dpa

Oslo. Nach einer Gewalttat in Norwegen muss der Tatverdächtige in U-Haft unter ärztlicher Aufsicht. In Kongsberg bei Oslo waren fünf Menschen getötet und mehrere verletzt worden.

Am Mittwoch wird Norwegen von einer Gewalttat erschüttert. Ein Mann schießt mit Pfeil und Bogen auf Menschen – an mehreren Orten im Zentrum der Stadt Kongsberg bei Oslo. Er tötet fünf Menschen und verletzte weitere. Am Freitag legt ein Geri