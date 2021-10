Mindestens 22 Tote bei Brand in Hochhaus in Taiwan

Flammen schlagen aus dem brennenden 13-stöckigen Geschäfts- und Wohngebäude in der Innenstadt.

Fire Bureau Of Kaohsiun/ZUMA/dpa

Kaohsiung. Ein 13-stöckiges Wohn- und Geschäftshaus fängt Feuer und brennt stundenlang. In dem Gebäude lebten auch viele Senioren mit körperlichen Behinderungen oder Demenz. Es gibt viele Tote und die Zahl könnte noch steigen.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung sind nach Medienberichten mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da viele Bewohner in den oberen Stockwerken eingeschl