Fluchtwege versperrt: 46 Tote bei Hochhausbrand in Taiwan

Flammen schlagen aus dem brennenden 13-stöckigen Geschäfts- und Wohngebäude in der Innenstadt.

Fire Bureau Of Kaohsiun/ZUMA/dpa

Kaohsiung. Es wurde „Geisterhaus“ genannt: Die unteren Geschäfts-Etagen standen leer. Notausgänge waren versperrt. In den oberen Stockwerken wohnten vor allem Senioren - viele starben an Rauchvergiftung.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen.Mehr als 40 Menschen wurden verletzt, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Viele der meist älteren Bewohner