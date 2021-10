Mann mit Pfeil und Bogen tötet in Norwegen fünf Menschen

Polizisten ermitteln im Zentrum von Kongsberg nach einer Gewalttat.

Håkon Mosvold Larsen/NTB/dpa

Kongsberg. Trauer und Fassungslosigkeit: In der Kleinstadt Kongsberg im Süden Norwegens hat ein 37-Jähriger mit Pfeil und Bogen auf Menschen geschossen. Fünf sterben, zwei werden verletzt. Das Motiv ist unklar.

Eine Gewalttat mit fünf Toten und zwei Verletzten hat in Norwegen Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann in der südnorwegischen Kleinstadt Kongsberg am Mittwochabend