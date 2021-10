Eine zierliche Höhlenretterin des New Jersey Initial Response Team konnte die Hündin Liza unverletzt aus der Tiefe einer Felsspalte bergen.

New York. Fünf Tage lang war Hündin Liza in einer Felsspalte in einem Nationalpark im US-Bundesstaat New York festgesteckt. Dann wurde sie von einem Höhlenrettungsteam befreit.

