Attacke mit Pfeil und Bogen: Was über den Tatverdächtigen bekannt ist

Bei der Gewalttat hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben.

Håkon Mosvold Larsen/NTB/dpa

Oslo. Bei einer Attacke mit Pfeil und Bogen hat es in einer norwegischen Kleinstadt nahe Oslo mehrere Tote und Verletzte gegeben. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst. Ein terroristisches Motiv kann nicht ausgeschlossen werden.

Eine Gewalttat mit fünf Toten und zwei Verletzten hat in Norwegen Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann in der südnorwegischen Kleinstadt Kongsberg am Mittwochabend