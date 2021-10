Fünf Tote in Kongsberg: Däne macht Jagd auf Menschen – war es Terror?

Nach der Gewalttat mit fünf Toten und zwei Verletzten in Norwegen hat die Polizei einen 37-jährigen Dänen als Tatverdächtigen gefasst.

dpa/Terje Bendiksby

Oslo. Ein Däne macht mit Pfeil und Bogen Jagd auf Menschen: Nach der Gewalttat mit fünf Toten und zwei Verletzten in der norwegischen Kleinstadt Kongsberg verdichten sich die Anzeichen auf einen terroristischen Hintergrund.

Eine Gewalttat mit fünf Toten und zwei Verletzten hat in Norwegen Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann in der südnorwegischen Kleinstadt Kongsberg am Mittwochabend