Bericht: Mindestens vier Tote nach Gewalttat in Norwegen

Polizisten ermitteln im Zentrum von Kongsberg nach der Gewalttat.

Håkon Mosvold Larsen/NTB/dpa

Oslo. In einer norwegischen Kleinstadt bei Oslo werden am Abend Menschen angegriffen. Mindestens vier von ihnen sind einem Bericht zufolge tot. Der mutmaßliche Täter ist gefasst.

Bei einer Gewalttat in Norwegen sind mehrere Menschen verletzt und getötet worden. Das teilte die norwegische Polizei am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz mit. Zeitungen wie "Verdens Gang" berichteten am späten Mittwochabend, dass min