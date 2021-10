Das Online-Impfzertifikat in Großbritannien war zwischenzeitlich nicht erreichbar. (Symbolbild)

Kirsty O'connor/dpa

London. In Großbritannien sind am Mittwoch technische Probleme bei dem Online-Impfzertifikat aufgetreten, Fluggesellschaften wiesen Reisende ab.

Wegen vorübergehender Probleme mit dem britischen Online-Impfzertifikat sind am Mittwoch Pläne von Reisenden in Großbritannien durchkreuzt worden. Wie der Nationale Gesundheitsdienst NHS per Twitter mitteilte, waren die Online-Zertifikate p