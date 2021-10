Forscherinnen und Forscher haben erste Erfolge mit einer neuen Krebstherapie feiern können (Symbolbild).

Imago/Christoph Hardt

London. In Deutschland erkranken jährlich Tausende Menschen an Kopf-Hals-Tumoren, die Überlebenschancen sind in der Regel schlecht. Doch eine Studie zu einer neuen Immuntherapie macht todkranken Krebspatienten Hoffnung.

Im Kampf gegen Hals-Kopf-Tumore haben Forscher mit einer neuen Krebstherapie einige erfolgversprechende Ergebnisse erzielt. Die britische Zeitung "Guardian" berichtet von einer entsprechenden Studie des Londoner "Institute of Canc