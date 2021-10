Das am Fluss Chao Phraya in Thailand gelegene, überflutete "Chaopraya Antique Café".

Sakchai Lalit/AP/dpa

Nonthaburi. Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Ein Restaurant an einem überfluteten Fluss in Tailand bietet Schlemmen im Wasserbad. Und wurde so zum Hotspot in sozialen Medien.

In Thailand ist Regenzeit - auch der mächtige Fluss Chao Phraya trägt Hochwasser. Ein kreativer Restaurantbesitzer - mit Lokal direkt am Ufer - hat aus der Not eine Tugend gemacht: Er lässt die Holztische und -stühle einfach in den Fluten s