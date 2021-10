Passanten stehen in der Münchner Innenstadt vor einer Apotheke, die Coronatest für 15 Euro anbietet.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Weiterhin wenig Dynamik in der Corona-Pandemie: Das RKI meldet ein Sieben-Tage-Inzidenz von 65,4 - gestern lag der Wert bei 65,8.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 65,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 65,8 gelegen, vor ein