„Star Trek“-Schauspieler William Shatner ins All geflogen

Schauspieler William Shatner, bekannt geworden als Captain Kirk in der Fernsehserie „Star Trek“, bei einer Pressekonferenz. Shatner soll erstmals wirklich ins All fliegen.

picture alliance / dpa

Van Horn. Als „Captain Kirk“ wurde William Shatner zur „Star Trek“-Ikone. Jetzt flog der kanadische Schauspieler tatsächlich in den Weltraum. Das Raumschiff stellt Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Die „Star Trek“-Ikone William Shatner ist erstmals wirklich ins All gestartet. Der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler hob am Mittwoch - etwas später als geplant - an Bord einer „New Shepard“-Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gr