Ein Song des Kölner Rappers Eko Fresh steht jetzt im Schulbuch.

Köln. „Opa, der war für dich!“ So kommentierte Rapper Eko Fresh die Aufnahme seines Songs „Der Gastarbeiter“ in ein Schulbuch.

