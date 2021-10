Queen benutzt erstmals Gehstock in der Öffentlichkeit

Unermüdlich im Dienst: Die britische Königin Elizabeth II. nach einem Dankgottesdienst in London.

Frank Augstein/AP Pool/dpa

London. Von Ruhestand kann bei Queen Elizabeth auch mit 95 Jahren keine Rede sein. Jetzt war die Monarchin bei einem ihrer vielen Termine mit einer Gehhilfe unterwegs.

Erstmals seit vielen Jahren hat Queen Elizabeth II. (95) bei einem größeren Auftritt in der Öffentlichkeit einen Stock als Gehhilfe benutzt. Die britische Königin setzte das Hilfsmittel am Dienstag bei einem Gedenkgottesdienst in der London