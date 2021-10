Krankenschwestern und Pflegekräfte arbeiten im besonders geschützten Teil der Intensivstation des Universitätsklinikums Greifswald. (Archivbild)

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Inzidenz in Deutschland bleibt auf ähnlich hohem Niveau wie die vergangenen Tage. Laut Robert Koch-Institut sind innerhalb von 24 Stunden 88 Todesfälle aufgrund von Corona gezählt worden.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 65,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 66,