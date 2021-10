Feuerwehrleute arbeiten an der Absturzstelle des Kleinflugzeugs in Santee.

Gregory Bull/AP/dpa

San Diego. Bei einem Flugzeugabsturz in den USA sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Cessna war auf ein Wohnhaus in einer Kleinstadt bei San Diego in Kalifornien gestürzt.

Beim Absturz eines kleinen Flugzeugs auf zwei Wohnhäuser in einer Kleinstadt bei San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.Zwei Menschen seien am Montag in ein Krankenhaus eingeliefert worden,