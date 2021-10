"Anfeindungen von links oder rechts kenne ich, aber bisher nicht aus der Mitte der Gesellschaft", sagt Gil Ofarim in der Prosieben-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live."

imago images/Lumma Foto

Leipzig. Gil Ofarim hat nach seinem Video über den mutmaßlich antisemitischen Zwischenfall in einem Leipziger Hotel viel Zuspruch erhalten. Aber: Seitdem habe er auch Drohungen bekommen, wie er bei Prosieben berichtete.

"Ich bin nach wie vor sprachlos und schockiert, zugleich aber auch nicht überrascht", sagte Ofarim am Montagabend in der Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." Er habe mit Antisemitismus schon öfters Erfahrungen gemacht, aber nicht so.