Anzeige gegen Leipziger Hotel: So geht es im Fall Ofarim weiter

Gil Ofarim will nach dem mutmaßlichen antisemitischen Vorfall im Leipziger Hotel am Dienstag Anzeige erstatten.

imago images/Lumma Foto

Leipzig. Durch das von Gil Ofarim veröffentlichte Video ist eine neue Antisemitismus-Debatte in Deutschland entfacht worden. Nach dem von ihm geschilderten antisemitischen Vorfall will der Musiker am Dienstag Anzeige erstatten.

Nach dem Aufschrei um Antisemitismus-Vorwürfe in einem Leipziger Hotel hat der Musiker Gil Ofarim einen Wandel in der Gesellschaft angemahnt. "Ich hoffe, dass irgendetwas passiert", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gefah