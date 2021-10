Die Impfquote in Deutschland könnte um einiges höher liegen, glaubt das RKI.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Impfen ist der Weg aus der Corona-Pandemie. Dabei könnte die tatsächliche Impfquote höher liegen als gemeldet, so das Robert-Koch-Institut.

In Deutschland sind 65,3 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die Quote unter den Erwachsenen lag am Sonntag bei 75,8 Prozent, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag hervorgeht.Mindestens einma