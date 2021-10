Dieser türkische Song von "The Voice of Germany" begeistert Millionen

Bei der Castingshow "Voice of Germany" treten verschiedene Kandidaten gegeneinander an und versuchen, die Coaches zu überzeugen. Die Sängerin Zeynep Avci konnte neben den Coaches auch noch die Nutzer in den sozialen Medien begeistern.

dpa/Jens Kalaene

Berlin. Bei der Castingshow "The Voice of Germany" des Senders ProSiebenSat.1 hat Sängerin Zeynep Avci mit einem türkischen Song die Coaches überzeugt. Der Clip wurde bereits Millionen Mal angehört.

Die elfte Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" bei ProSiebenSat.1 ist am 7. Oktober gestartet. In den ersten Runden, den sogenannten "Blind Auditons", treten die Kandidaten und Kandidatinnen an, ohne dass die Coaches sie sehen. Ni