Feuer in Museumsscheune in Uetersen löst Großeinsatz aus

Feuerwehrleute löschen das Feuer in der mit Reet gedeckten Museumsscheune.

-/TNN/dpa

Uetersen. Rund 150 Feuerwehrleute haben ein Feuer in einer Museumsscheune in Uetersen in Schleswig-Holstein bekämpft. Es ist nicht der erste Brand in dem Museum.

Eine mit Reetdach gedeckte Scheune des Museums Langes Tannen in Uetersen in Schleswig-Holstein hat am Sonntagabend Feuer gefangen und einen Großeinsatz ausgelöst.Die ausgestellten Werke hätten größtenteils gerettet werden können, sagte ein